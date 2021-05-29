Мы продолжаем читать книгу «12 правил жизни. Противоядие от хаоса» автора Джордана Питерсона. Книга представлена в сокращении, где из неё взято самое важное, что надо знать, если хотите получить противоядие от хаоса в своей жизни.

Иногда люди подвергаются травле, потому что не могут дать сдачи. Это может происходить с людьми физически более слабыми, чем их оппоненты. Вот одна из самых распространенных причин травли, которой подвергаются дети. Даже самый крепкий шестилетка не ровня

девятилетнему. Различия в силе сглаживаются по мере взросления, когда тело перестает меняться и люди становятся физически примерно сопоставимыми (за исключением мужчин и женщин). Кроме того, наказания за ущемление прав другого человека становятся строже, обычно применяемые во взрослом возрасте к тем, кто продолжает физически запугивать других.

Как бы то ни было, точно так же часто взрослые люди подвергаются травле, потому что они не дают сдачи. Это нередко происходит с теми, кто по темпераменту склонен к состраданию и самопожертвованию, особенно если они испытывают сильные негативные эмоции и издают множество отрадных для садиста звуков, свидетельствующих о страдании.

Например, дети, которые быстрее начинают плакать, чаще подвергаются травле.

Также это происходит с людьми, которые по той или иной причине решили, что все формы агрессии, включая даже чувство гнева, морально неправильны.

Но психологические силы никогда не бывают одномерными, и по-настоящему жуткий потенциал гнева и агрессии, способный порождать жестокость и беспредел, сбалансирован способностью этих изначальных сил давать отпор угнетению, говорить правду и мотивировать движение вперед во времена раздрая, неопределенности и опасности.



Люди, которые склонны к состраданию и самопожертвованию — наивны и удобны для эксплуатации, они не могут вызвать в себе искренний, праведный и уместный гнев, необходимый, чтобы защитить себя, — их способность к агрессии сдерживается смирительной рубашкой слишком узкой морали.

Если вы можете кусаться, обычно вам не приходится этого делать.

Хорошо интегрированная способность отвечать агрессией и насилием скорее понижает, чем повышает вероятность того, что потребуется настоящая агрессия.

Если вы говорите «нет» как только начинается цикл угнетения, возможности угнетателя давить на вас останутся ограниченными.

Люди, которые отказываются придерживаться защитной территориальной политики, так же подвержены эксплуатации, как и те, кто просто не могут постоять за свои права из-за явной неспособности сделать это или дисбаланса во влиянии.

Наивные, безобидные люди в своем восприятии и поступках обычно руководствуются несколькими простыми аксиомами:

люди в основном — хорошие;

никто на самом деле не хочет никого ранить;

пугать и тем более применять силу физически или как-то иначе неправильно.

Эти аксиомы рушатся или, еще того хуже, рушатся перед лицом действительно злонамеренных людей. «Того хуже» значит, что наивные убеждения могут стать приглашением к насилию, ведь те, кто стремятся причинить боль, охотятся именно на людей, которые думают подобным образом.

В своей клинической практике я часто обращал внимание клиентов, которые думают, что хорошие люди никогда не злятся, на суровую реальность, на негодование, которое испытывают они сами. Никому не нравится давление, но люди зачастую слишком долго терпят свои заблуждения. Итак, я заставляю их увидеть свое негодование, во-первых, как гнев, а во-вторых, как знак, что что-то должно быть сказано или сделано, — в конце концов, это будет честно. Затем я даю им взглянуть на такое действие как на часть силы, сдерживающей тиранию, — и на социальном уровне, и на индивидуальном.

Таким образом готовность человека постоять за себя защищает не только его самого, но и останавливает тиран, и что более всего важно — защищает всех от коррупции в обществе. Так как коррупция и тирания развивается там, где недовольство и несправедливость замалчиваются.

Когда наступает пробуждение и некогда наивные люди распознают в себе возможность защищаться и высказывать своё мнение, у них появляется больше самоуважения.

Разница между способностью калечить и разрушать и между сильным характером — невелика. Это один из самых трудных уроков жизни.

Может быть, вы лузер? Но вы не обязаны продолжать в том же духе. Как бы то ни было раньше, даже если вы пришли к своей сгорбленной осанке честным путем, если вы были непопулярны, если вас гнобили дома и в школе, это необязательно соответствует тому, что есть в вашей жизни

сейчас. Обстоятельства меняются.

Обстоятельства меняются, и вы тоже можете измениться.

Цепь обратной реакции, звено за звеном, может развиваться по спирали в неправильном направлении, но может и сыграть вам на руку. Это другой, гораздо более оптимистичный урок, который можно извлечь из закона Парето или «правило 80-20», гласящий, что 80% исходов обусловлены 20% причин. Принцип 80/20 утверждает, что диспропорция является неотъемлемым свойством соотношения между причинами и результатами, вкладываемыми и получаемыми средствами, прилагаемыми усилиями и вознаграждением за них. Выражение «80/20» хорошо описывает данную диспропорцию: 20% вложенных средств ответственны за 80% отдачи; 80% следствий проистекают из 20% причин, 20% усилий дают 80% результатов.

Поэтому, если даже 20% своего времени вы чувствуете себя жертвой, это даст 80% результата, что вы найдёте своего тирана.

Если ваша поза выглядит жалкой, если вы сутулитесь, ваши плечи опущены, грудь втянута, голова поникла, вы кажетесь меньше, чем есть на самом деле, кажетесь побежденным и

слабым (а на самом деле, теоретически, защищаетесь таким образом от

нападения). При этом вы и чувствовать себя будете маленьким, побежденным и слабым. Реакция других людей усилит это ощущение.

Люди примериваются друг к другу, оценивают друг друга отчасти по позе. Если вы преподносите себя как поверженного, люди будут реагировать на вас так, будто вы и правда остались в проигрыше.

Если вы распрямитесь, люди будут смотреть на вас и общаться с вами по-другому.

Вы можете возразить: дно реально, и жизнь на дне — это тоже реальность. Просто изменить осанку недостаточно, чтобы все исправить. Если вы на десятом месте из десяти, стоять прямо и выглядеть доминантно — значит только привлекать внимание тех, кто хочет вас унизить.

Но стоять прямо, расправив плечи, — это не только физическое действие, ведь вы — это не только тело. Вы — это еще и дух, душа. Подняться физически также значит, что вы обязаны подняться в метафизическом смысле. Встать — значит добровольно принять бремя Бытия. Когда вы добровольно

принимаете требования жизни, ваша нервная система реагирует на них совершенно иначе. Вы отвечаете на вызов, а не вязнете в катастрофе.

Вы делаете шаг вперед, чтобы занять свое место в иерархии доминирования, занять свою территорию, заявить о своей готовности защищать, расширять и менять ее. Это может произойти на практическом или символическом уровне, как физическая или концептуальная перестройка.

Стоять прямо, расправив плечи, значит с широко раскрытыми глазами принять ужасную ответственность жизни.

Это значит решить добровольно трансформировать хаос потенциала в реальность пригодного для жизни порядка.

Это значит принять бремя сознающей себя уязвимости, принять конец бессознательного рая детства, где конечность и моральность осмысляются лишь только смутно.

Это значит добровольно принять жертвы, необходимые, чтобы создать продуктивную и осмысленную реальность. Говоря языком древних, это значит действовать так, чтобы

ублажить Бога.

ублажить Бога. Стоять прямо, расправив плечи, значит построить ковчег, защищающий мир от потопа, вести свой народ через пустыню, после того как он избежал тирании, прокладывать свой путь вдали от домашнего комфорта и своей страны, проповедовать тем, кто пренебрегает вдовами и

детьми.

детьми. Это значит нести крест, который означает место Икс, где вы и само Бытие таким ужасным образом пересекаетесь.

Это значит переплавить мертвый, затвердевший, тиранический порядок обратно в хаос, из которого он был создан.

Это значит противостоять растущей неопределенности и установить лучший, более осмысленный и продуктивный порядок.

Так что будьте внимательны к своей позе.

Перестаньте ходить с изможденным видом, прекратите сутулиться. Идите распрямившись, смотрите прямо вперед. Позвольте себе быть опасным. Позвольте серотонину обильно течь через нейронные пути, которые отчаянно нуждаются в его успокаивающем влиянии. Люди, включая вас самого, начнут считать, что вы компетентны и способны или, по крайней мере, не будут сразу же делать противоположный вывод.

Взбодрившись от позитивной реакции, которую вы теперь получаете, вы станете менее тревожным. Вам будет проще обращать внимание на тонкие социальные подсказки, которыми люди обмениваются при общении. Разговоры, которые вы ведете, будут течь более плавно, в них будет меньше неловких

пауз. Это позволит вам больше встречаться с людьми, взаимодействовать с ними, впечатлять их. Это не только увеличит вероятность того, что с вами будут происходить хорошие вещи, но и сами эти хорошие вещи будут восприниматься еще лучше, когда они произойдут.

Таким образом, укрепившись и приободрившись, вы можете принять Бытие, работать над его развитием и улучшением. Набравшись сил, вы сможете выстоять, даже если ваш любимый человек заболеет, если кто-то из родителей умрет, вы позволите другим обрести силу рядом с вами, когда их захлестнет отчаяние.

Приободренный, вы отправитесь в путешествие по своей жизни, позволите своему свету гореть, так сказать, на небесном холме, последуете за своей истинной судьбой. Смысла вашей жизни хватит, чтобы сдержать растлевающее влияние смертельного отчаяния. Тогда вы сможете принять ужасное бремя Мира и найти радость. Распрямитесь и расправьте плечи!